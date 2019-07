Un petit carnet de dev pour Iron Man VR

Toujours pas de grosse présentation vidéo pourqui est pourtant censé sortir en fin d'année (on commence à douter), mais voici toujours un carnet de développeur proposera quelques courtes séquences inédites pour cette adaptation qui veut non seulement imposer les sensations pures de l'action aérienne, mais aussi être autre chose qu'une pauvre démo technique : les développeurs avaient déjà indiqué que nous aurions à faire à un vrai produit complet de 8/10h avec son scénario, ses missions et ses cinématiques.Bonus :Une vidéo Timelapse montrant un visuel de la fameuse armure.