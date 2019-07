Encore du gameplay pour The Surge 2

Dans à peu près deux mois arrivera, nouvelle production de Deck13 qui vient s'illustrer en ce jour avec ces quelques vidéos fournies par Gamersyde, montrant le début du jeu, l'éditeur de l'avatar et tout simplement un peu de gameplay. Notons que cet aperçu est tirée de la version PC.Cette suite sortira le 24 septembre (PC, PS4, One) avec on rappelle parmi les dernières informations une présence plus importante de PNJ (qu'on pourra aider ou tuer) ainsi qu'une petite fonctionnalité online décidément habituelle dans le genre : pouvoir laisser des messages pour les autres joueurs.