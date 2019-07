The Bard's Tale IV D.E. trouve sa date de sortie

Après une longue période d'attente qui aura au moins permis d'améliorer les choses en détails, le RPGarrivera enfin le 27 août dans sa version Director's Cut, dont fournie avec des graphismes améliorées, une optimisation pour les manettes, de nouvelles options de difficultés et du contenu inédit (donjon, objets, ennemis…).Notez que cette date ne concerne que le dématérialisé (PC, PS4, One) et vu que InXile est désormais entre les mains de Microsoft, ça filera directement et à jamais dans le Xbox Game Pass. Pour ceux qui veulent en revanche une version boîte, il faudra patienter jusqu'au 6 septembre pour les deux consoles.