Monster Hunter World (Iceborne) : un nouveau trailer et un gros carnet de développeurs

Capcom nous offre une nouvelle présentation deau travers de ce trailer qui va mettre en avant trois des nouvelles bestioles de cette extensions (Glavenus, Fulgur Anjanath et Ebony Odogaron) ainsi que le Hub dédié à cette nouvelle aventure.Un long carnet de développeurs vient en renfort pour nous offrir davantage de détails comme les nouveaux objets (dont ceux du Palicos) ou encore de nouvelles options de confort, incluant la possibilité de nommer un sous-chef d'équipe et une difficulté des missions qui s'adaptera en temps réel au nombre de joueurs (toujours utile si un ou deux compagnons se barrent en cours de route).La chasse sera relancée le 6 septembre prochain sur PS4 & One (plus tard sur PC), sous la forme d'une extension en dématérialisée, ou directement dans une version boîte qui proposera le jeu de base, de toute façon indispensable.