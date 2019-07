One Piece Pirate Warriors 4 prêt pour la GamesCom

Annoncé en coup de vent lors de la Japan Expo,est assuré de se présenter plus en détails avant le TGS de septembre puisque Bandai Namco en annonce sa présence sur le showfloor de la GamesCom (fin août) avec diverses bornes jouables et on imagine un trailer pour aller avec.De quoi avoir un meilleur aperçu de ce quatrième épisode prévu en 2020 (PC, PS4, One, Switch) qui pour l'heure s'est contenté d'un pauvre teaser servant à certifier la présence du Gear 4 (absent du 3 pour des raisons du timing) et forcément de l'arc Whoke Cake Island.Notons que l'éditeur aura d'autres jeux sur son stand, dont(30 août),(27 septembre),(début 2020) et(début 2020).