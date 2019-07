Outbuddies filera aussi sur consoles

L'éditeur Headup Games annonce son soutien envers Julian Laufer pour aider à terminer le chantier, développé en solo depuis quelques années et passé par un Kickstarter avec réussite (l'homme n'en souhaitait que 5.000 balles, et en a obtenu 6.500).Et si le communiqué parle d'un MetroidVania, osons plutôt évoquer le pur « Metroid-like » tant le rapprochement est évident, jusqu'à retrouver la transformation en boule. Le titre aura néanmoins ses différences comme une difficulté relevée « tels queet» avec tout de même possibilité de trouver de l'aide en la présence d'un binôme qui pourra être incarné par un second joueur en local.Si la sortie est attendue pour cet été sur PC, les trois consoles pourront l'accueillir courant 2020.