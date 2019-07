Atelier Ryza : la nouvelle présentation

Koei Tecmo a tenu un Live plus tôt dans la journée pour présenter plus en détails son futur, prochain chapitre de la saga à venir dès ce 1er novembre chez nous sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Pour aller plus vite, il suffit de vous rendre de 28:45 à 39:15 pour mater le gameplay (avec un peu de combats vers la fin), le reste du live étant fait de blabla et de divers costumes bonus.