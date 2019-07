11 longues années après son annonce, Kingdom Under Fire II va enfin sortir en occident

Annoncé deux ans après(donc 2008, pour bien comprendre)va ENFIN sortir chez nous, et ce dès la fin de l'année grâce aux bons soins de Gameforge qui a récupéré les droits de publication occidentale, alors que le titre est disponible en Corée du Sud depuis 2013. Et on parle ici uniquement de la version PC : rien à signaler concernant celle sur PS4.En voici un trailer, où l'on restera impressionné par le nombre d'unités à l'écran malgré le poids des années.