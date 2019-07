Mario & Sonic aux JO 2020 : nouvelle vidéo

Assez discret même durant le dernier E3,rappelle son existence avec cette nouvelle vidéo de gameplay montrant quatre des différentes activités de cette édition qui, comme l'événement « réel » abordera pour la première fois le skateboard. De quoi donner une nouvelle visibilité à la discipline, et peut-être motiver certains tiers à un retour d'une autre trempe que le dramatiqueil y a quatre ans.Bref, cette nouvelle collaboration entre les stars de SEGA & Nintendo arrivera en novembre prochain, sans plus de précisions, évidemment en exclusivité sur Switch, sachant qu'une adaptation plus officielle sortira elle l'année prochaine sur tous les supports.