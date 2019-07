Borderlands 3 veut parler accessibilité

Outre son coté résolument foufou comme le furent les précédents,se réclame d'ores et déjà être un modèle d'accessibilité pour tous. Déjà avant l'E3, Gearbox faisait savoir que son produit proposerait des options de level-scaling pour ne pas laisser les retardataires en retrait, mais également un loot propre à chacun afin d'éviter qu'un crevard ne ramasse tout pour sa pomme (il sera néanmoins possible de remettre l'ancienne option).Mais les développeurs veulent aller encore plus loin en annonçant la totale, entre personnalisation de la taille des textes et sous-titres, compatibilité avec le pad « Xbox Adaptive Controller », options pour les daltoniens mais également d'autres features comme l'automatisation de certaines commandes (dont les sauts) ou de l'aide à la visée.Enfin, pour ne pas laisser en plan celui de l'équipe qui ne possède pas de micro, Gearbox a rapidement présenté son système de « Ping » qui n'a aucun rapport avec votre connexion, mais permettra juste de notifier des choses à l'écran (visibles par les autres joueurs), comme des coffres, des ennemis ou des éléments d'importance. Pas inédit dans le média, mais toujours un plus pour la licence.sortira le 13 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.