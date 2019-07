One Piece : World Seeker date son premier DLC

En marge de l'annonce dequi attendra probablement le TGS pour se montrer plus en détails, Bandai Namco a annoncé que le premier DLC dedébarquera sur les différents stores le 12 juillet pour 10€.Cette première extension nous permettra d'incarner Zoro dans son propre scénario (où l'on fera apparemment face à une des créations d'Isaac), et on rappelle que les deux autres DLC mettront en scène Sabo (en fin d'année) et Trafalgar D. Law (début 2020).