Une nouvelle petite vidéo pour Shenmue III

Présent le week-end dernier à la Japan Expo 2019, Yu Suzuki s'est prêté au jeu des dédicaces mais également à une Masterclass où il a pu placer quelques nouvelles dedont cette bien courte vidéo, servant à confirmer la présence de Chai que les fans connaissent bien, un premier aperçu des phases en chariot élévateur, ou encore la salle d'arcade qui proposera d'ailleurs le jeu de la taupe.C'est tout pour le moment et on peut retourner patienter jusqu'au 19 novembre, dernière date sélectionnée par l'éditeur pour cette sortie sur PC (Epic Games Store) et PlayStation 4.