One Piece va avoir son Pirate Warriors 4

On ne pensait pas le voir arriver de suite vu qu'il est toujours sage d'attendre plusieurs arcs supplémentaires, mais vu la longueur de ces derniers, Bandai Namco et Koei Tecmo ne perdent plus de temps et annoncentqui dès le premier teaser met évidemment en avant la partie Whole Cake Island.De quoi déjà rajouter du neuf sur le casting avec Luffy Gear 4 (non inclus dans PW3 car sorti trop tôt) et on imagine en boss/jouable du Big Mom, Kakaturi, Bege et le Germa 66. On espère évidemment que le développeur ne s'arrêtera pas à ce seul arc comme « nouveauté » et qu'ils n'hésiteront pas à piocher dans la partie Zo et pourquoi pas certains films histoire de bien gonfler le contenu.Quoi qu'il en soit, ça arrive courant 2020, et sur tous les supports : PC, PS4, One et Switch.