Un Season Pass pour Fire Emblem : Three Houses

Nous imaginons que personne en ces lieux ne sera surpris d'apprendre queva avoir droit à son Season Pass, tout juste annoncé à 24,99$ (et probablement autant d'euros) couvrant un suivi du 26 juillet au 30 avril 2020 fait de quatre packs, tout en ajoutant certaines choses gratuites mais encore non spécifiées.Voici à quoi s'attendre.26 juillet (lancement du jeu) :- Nouveaux costumes pour le personnage principal (homme ou femme).31 octobre :- Nouvelles cartes- Pack d'objets- Autres éléments non dévoilésD'ici le 31 décembre :- Nouvelles missions- Nouveaux costumes- Accompagné d'une MAJ gratuiteD'ici le 30 avril 2020 :- Extension scénarisée- Nouveaux personnages jouables- Nouvelles zones- Autres éléments non dévoilés- Accompagné d'une MAJ gratuiteOn ajoute à cela le trailer overview, uniquement disponible en japonais pour le moment.