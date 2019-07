Monster Hunter Iceborne : le Barioth fait son retour

Apparu pour la première fois dans(ainsi que les versions 3rd et Ultimate), le Barioth fera son retour en fin d'année danscomme le dévoile Game Informer au travers de cette vidéo, première d'une couverture qui durera tout le mois.Cette extension reste programmée pour le 6 septembre sur PS4 & One (plus tard sur PC) au prix de 39,99€, ou en boîte à 59,99€, incluant dans ce second cas le jeu de base (évidemment obligatoire).