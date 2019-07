Wreckfest trouve enfin date sur PS4 & One

Attendues de base en novembre, les versions consoles deont accumulé un beau retard puisque THQ Nordic en annonce le lancement que pour le 27 août prochain, donc sur PlayStation 4 et Xbox One.Un report loin d'être inutile de toute façon puisque non seulement ces versions réclamaient selon les créateurs deune grosse optimisation, mais on pourra en plus bénéficier de toutes les améliorations apportées depuis sur PC, en ajoutant même dès le launch trois nouvelles pistes, quelques défis, de nouveaux events pour le mode carrière, des peintures et une arène bonus (tout cela sera ajouté sur PC en MAJ gratuite).Comme de nombreux AA, le titre sera en adéquation avec le budget, donc 39,99€ pour l'édition standard, même si l'on n'échappera pas à une édition Deluxe à 59,99€, incluant un Season Pass qui ajoutera 20 bolides sur la longueur ainsi que de nouveaux skins et autres éléments de personnalisation.