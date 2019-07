GreedFall : le nouveau Spiders a une date

Aprèsetsur cette génération, les français de Spiders auront cette année l'occasion de publier leur nouvelle tentative dans le domaine du RPG avecqui possède d'ailleurs dès à présent une date précise : le 10 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Dans cette sorte de relecture du nouveau monde, nous prendront en main un capitaine délaissant avec son équipage ses vieilles terres pour découvrir une grande « île » récemment découverte par l'humanité, notre héros y voyant surtout l'occasion d'y trouver le remède miracle d'une maladie pour l'heure incurable (Malichor de son nom).Comme dans chaque production du développeur, la progression sera articulée autour de choix et missions à faire au travers de différentes factions, ici représentées par les forces coloniales et les indigènes, sans oublier l'habituelle place de la religion.En voici 10 minutes de présentation, capturée par IGN durant le dernier E3.