NBA 2K20 étale ses différentes versions

Personne ne sera surpris d'apprendre que 2K va nous balancer unpeu après les vacances d'été (pour ceux qui ont des vacances), en nous annonçant plus précisément un lancement pour le 6 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, avec l'assurance d'une mise en place sur le service Stadia un peu plus tard.On nous ajoute à cela un petit teaser, le fait que Anthony Davis sera sur la jaquette de l'édition standard tandis que Dwayne Wade se placera sur l'édition légende, et on passe ensuite à l'essentiel du communiqué, à savoir le contenu des différentes versions.- 5000 VC- 5000 points Mon Équipe- Quelques tenues- 5 boosts de compétences Ma Carrière- 5 packs « En Feu » pour Mon Équipe- 10 packs « Ligue » pour Mon Équipe- 35.000 VC- 10.000 points Mon Équipe- Quelques tenues- 10 boosts de compétences Ma Carrière- 10 packs « En Feu » pour Mon Équipe- 10 packs « Ligue » pour Mon Équipe- 1 carte Mon Équipe saphir- 100.000 VC- 50.000 points Mon Équipe- Quelques tenues + équipement + chaussures- 20 boosts de compétences Ma Carrière- 20 packs « En Feu » pour Mon Équipe- 20 packs « Ligue » pour Mon Équipe- 2 carte Mon Équipe saphir- 5 packs à thème pour Mon Équipe