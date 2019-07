Dragon Quest Builders 2 : trailer du mode multi

La sortie deapproche à grands-pas et Square Enix nous rappelle que parmi les nombreuses nouveautés de cette suite, on y trouvera un mode multijoueur jouable jusqu'à quatre en ligne. Et le terme « mode » n'est pas volé car n'oubliez pas que l'aventure reste elle totalement solo, les rencontres entre amis étant réservées à l'île « libre » où vous pourrez faire ce que vous voulez grâce aux matériaux et schémas ramassés durant votre progression.Lancement prévu le 12 juillet sur PS4 & Switch, avec une démo déjà disponible sur les deux machines.