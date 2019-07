Atelier Ryza déjà daté en Europe

Comme promis par Koei Tecmo, il ne faudra pas attendre bien longtemps entre les sorties japonaise et européenne d': si le titre est signé pour le 26 septembre sur l'archipel, nous l'accueillerons ici le 1er novembre sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.En voici une nouvelle vidéo, réunissant deux pubs et un nouveau trailer, de qualité moyenne puisqu'il s'agit pour l'heure d'un leak.