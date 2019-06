Mighty Switch Force Collection sur tous les supports

En plein développement de sonqui n'a pas encore été présenté, WarForward va arrondir son budget en sortant une, licence perdue de vue depuis quelques années et qui reviendra donc sur la totalité des supports (PC, PS4, One, Switch) le 25 juillet prochain, uniquement en dématérialisé et pour 19,99€.On y trouvera les deux premiers épisodes (dont l'extension du premier) ainsi que le spin-off multidiscrètement lâché sur PC il y a quatre ans.