The Surge 2 : une longue présentation vidéo

Parmi tous les titres à venir en cette fin d'année,viendra poser ses fesses sur le marché le 24 septembre (PC, PS4, One) et nous fait aujourd'hui le tour du propriétaire avec cette longue vidéo de gameplay commentée, avec sous-titres FR disponibles dans les options.Plus varié dans ses décors mais également plus ouverts par le jeu de raccourcis et secrets, le titre agrémentera sa progression de rencontres avec des PNJ (qu'on pourra aider ou tuer selon l'humeur) mais également de l'arrivée d'une fonctionnalité que les fans de FromSoftware connaissent bien : pouvoir laisser des messages visibles par les autres joueurs. Pas de multi en revanche, comme pour le premier épisode.