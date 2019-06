New Super Lucky's Tales affiche ses nouveautés

Déjà disponible sur PC et Xbox One, le sympathocheva avoir droit à son portage Switch qui est d'ailleurs bien plus qu'un portage tant les ajouts semblent le transformer en une sorte de petit remake.Playful Studios a commencé à recenser quelques unes des nouveautés en vidéo avec :- Améliorations graphiques sur tous les points : éclairages, artworks, cinématiques, HUD…- Même chose pour l'ambiance sonore (musiques et bruitages)- Gameplay amélioré- Caméra cette fois totalement libre- Stages inédits et refontes de plusieurs anciensSortie prévue pour la fin d'année.