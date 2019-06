Après avoir lâché Senran Kagura, Kenichiro Takaki a déjà son nouveau projet chez Cygames

Après avoir claqué la porte de Marvelous à cause de trop nombreux problèmes de censure, Kenichiro Takaki (papa de) a su rebondir très facilement en intégrant directement la division « JV console » de Cygames en tant que directeur général. Y a pire.L'homme s'est entretenu avec Famitsu pour évoquer que sa carrière était actuellement portée sur la production d'un certainqui, on nous l'assure, tournait bien sur PS4 à sa présentation même si les sous-entendus commencent à parler d'un transfert sur Next-Gen, voir cross-gen au pire. En tant que Big Boss, Takaki se permet également d'être consultant sur(Arc System Works) et, le premier devant normalement sortir cette année, le second n'ayant plus de date de sortie pour le moment.Mais ce n'est pas tout car l'homme a également pu lancer son projet bien à lui, un jeu d'action apparemment, aux cotés de l'illustrateur de. Un titre qui devrait être moins porté sur les boobs et les culottes que la série précitée, ce qui ne dérangera pas son créateur qui lançait à son départ de Marvelous que quitte à devoir faire avec des jeux moins coquins, autant aller les faire ailleurs.