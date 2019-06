The Alliance Alive HD s'illustre un peu plus

Maintenant qu'il a une date de sortie fixe (le 10 octobre au Japon),souhaite se montrer plus en détail avec une douzaine de visuels et un nouveau trailer, qui allez savoir pourquoi n'a même pas de son. Pour l'instant.Dans son communiqué, outre les acquis des plus standards (comme le fait que la version PS4 aura des trophées), Furyu signale tout de même avoir ajouté un guide ainsi qu'une fonctionnalité d'assistance pour mieux expliquer les différents systèmes de ce RPG.La sortie occidentale doit arriver cet hiver, sans plus de précisions, sur PC, PlayStation 4 et Switch.