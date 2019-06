Bloodstained : trailer de lancement, point sur le suivi et arrivée de Shovel Knight en perso bonus

Après une bien longue période d'attente,est disponible depuis quelques heures sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, uniquement en dématérialisé pour le moment, tandis que les joueurs Switch devront encore patienter une petite semaine. On rappelle que concernant les versions boîtes, ce sera pour ce 21 juin (PS4 & One) et le 28 (Switch).Vendu 39,99€, le titre intègre dès maintenant un patch Day One proposant quelques bonus comme un nouveau costume pour Miriam ainsi que deux modes de jeu : Speedrun et Boss Rush. Le suivi ajoutera sur la longueur de nouvelles fins, de nouveaux personnages (dont Shovel Knight !), du coop & versus, un mode Roguelike et un niveau de difficulté supplémentaires.Enfin, il faut également noter le cas du DLC « Backpack IGA » à 9,99€, ajoutant ce cher Koji Igarashi comme boss spécial et l'arme Swordwhip (la plus puissante du jeu). Un DLC disponible dès maintenant sur PC, le 28 juin sur Switch puis le 2 juillet sur PS4 & One.