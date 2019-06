Aux yeux de son producteur, Tales of Arise doit incarner une renaissance pour la franchise

Annoncé ou plutôt confirmé dimanche dernier durant la conférence Microsoft,a fait plutôt bonne impression par son ambition renouvelée et en attendant d'avoir une date de sortie précise et une présentation complète (peut-être ce week-end durant le Tales of Festival), en voici une grosse brouette d'informations via Famitsu :- Le développement a évidemment débuté bien avant l'annonce du remaster de(il y a un an).- Dès le départ, le but de l'équipe était de devoir repenser ce que devait être la franchise, avec une volonté d'évolution sans trahir certaines bases, à la fois pour plaire aux fans, mais aussi et surtout pouvoir enfin attirer un nouveau public.- Le premier trailer était suffisamment éloquent sur un point attendu : l'ancien moteur a bien été abandonné, remplacé par l'Unreal Engine 4 avec ajouts de shaders maisons.- Outre le rendu graphique, il y aura également de belles améliorations au niveau des animations. En exemple simple et concret, le personnage aura cette fois véritablement l'impression de se retourner, sans que ce ne soit fait instantanément comme dans les anciens. Il en sera de même pour les expressions faciales et la mise en scène.- Pour la première fois dans l'histoire de la série, une seule personne s'occupera à la fois du rôle de chara-designer et de la direction artistique, Minoru Iwamoto en l'occurrence, qui veut créer une unification globale.- Cet épisode bénéficiera à nouveau de séquences « anime 2D » dans la pure tradition de la série.- L'équipe est majoritairement neuve mais maintient tout de même des membres ayant travaillé sur, et même des anciens de- Comme dit précédemment, l'univers s'articulera autour de deux planètes : Rena, leader dans la science et les arts magiques, et Dahna (sous occupation de Rehna) qui est une planète riche en ressource mais culturellement encore au niveau « moyenâgeux ».- Les deux héros seront chacun natif d'une des deux planètes. Le héros de Dahna souhaite renverser l'occupant et sera un pur guerrier, dont l'armure (et l'équipement en général) pourra être modifié. Évidemment, les relations avec l'héroïne de Rena (pas encore de nom pour l'un comme pour l'autre) ne seront pas des meilleures au départ.- Le challenge sera mieux équilibré et certains boss devraient être suffisamment retors pour offrir un « plus grand sentiment de réussite ».- Même s'il ne peut encore rien promettre pour le moment, le producteur aimerait pouvoir mettre une démo en place avant la sortie.sortira en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si l'on n'a pas plus d'indications pour l'instant, Bandai Namco indique que le jeu est déjà finalisé sur de nombreux points mais qu'il reste encore des choses à améliorer et à finaliser, particulièrement du coté des combats et des cinématiques.