Shenmue III : quelques mini-jeux en vidéo

vient s'afficher auprès de ses fans avec une bonne grosse présentation vidéo de 13 minutes, entièrement consacrée à quelques unes des activités annexes dont les palpitantes courses de tortues. En rajoutant les dés, l'équivalent de gacha ou encore la collection de figurines, tout cela vous permettra de constituer un petit pécule des plus nécessaires tant l'argent aura, selon Yu Suzuki, davantage d'importance dans cet épisode.Sortie prévue en novembre sur PlayStation 4 et PC (Epic Games Store on rappelle).