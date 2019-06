Gears 5 : une cinématique de la campagne

A défaut d'avoir du gameplay qui finira bien par arriver un jour ou l'autre,montre au moins l'une des cinématiques (temps réel) de sa campagne, présentant d'ailleurs Fahz, nouveau venu au casting.Prévu pour le 10 septembre, voir quatre jours avant pour les abonnés Game Pass Ultimate, ce nouveau cru bénéficiera pour rappel du combo 4K/HDR/60FPS sur One X (et PC, forcément) même si on redescendra à 30FPS en cas de split-screen.