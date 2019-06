Darksiders Genesis : la démo E3 en vidéo

En attendant que THQ Nordic s'attarde sur untoujours non officialisé, les fans de la franchise pourront accueillir en collation, spin-off en sauce hack'n slash spécialement développé parqui s'est déjà bien illustré avecUn titre qui servira d'ailleurs de teaser pour le futur quatrième épisode puisqu'il sera l'occasion de jouer pour la première fois avec Strife (dernier Cavalier de l'Apocalypse), accompagné de War tout aussi jouable.En voici une longue vidéo de gameplay (couvrant la démo E3) en attendant la sortie prévue d'ici la fin d'année sur PC, PS4, One, Switch et Stadia.