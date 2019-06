Sea of Thieves a attiré 8,4 millions de curieux

Que vous y reveniez régulièrement ou que vous ayez lâché l'affaire après quelques essais,aura en tout cas réussi à attirer un très grand nombre de curieux : plus de 8,4 millions de joueurs uniques ont touché à cette nouvelle licence depuis sa sortie, dont 2 millions depuis la grosse MAJ Anniversary en mars dernier.Avec toujours plus d'abonnés au service Game Pass, également PC désormais, ce chiffre ne pourra que grimper sur la longueur et si vous n'avez pas encore touché à cette très sympathique expérience multi, profitez en pour le faire cette semaine : vous repartirez avec un skin bonus pour votre navire (aux couleurs Spartan).