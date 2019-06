Un premier trailer pour Desperados III

Le temps avançant, les projets inédits de THQ Nordic se multiplient, permettant d'oublier une période faite uniquement de remasters (même s'il en reste à venir, genre), et dans le lot, l'éditeur nous propose un premier trailer dequi doit sortir on ne sait encore quand sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Retour d'une franchise oubliée, ce troisième épisode s'inspirera avant tout du premier avec en tête de projet les allemands du studio Mimimi qui n'ont pas trop de leçons à recevoir, puisque auteurs du très bon, d'ailleurs disponible depuis quelques heures dans le Xbox Game Pass (et bientôt dans l'équivalent PC).