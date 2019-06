Rage 2 montre son début de suivi en vidéo

Assez décevant dans son contenu,va néanmoins prendre des forces sur la longueur avec pour débuter tout un tas de nouvelles choses à venir courant juillet, dont voici la liste :- Trois nouveaux véhicules (dont un méchas)- Deux nouveaux types d'ennemi (dont le ver des sables)- Nouvelles missions (Stanley Express)- Nouveaux skins, events et défis- Nouveaux codes de tricheLe plus important sera lui payant, avec la première des deux extensions qui sortira en fin d'année, avec une région inédite qui ajoutera de nouvelles missions principales, une faction, une arme et une capacité (avec son propre arbre d'améliorations).En outre, un mode New Game + et de nouvelles difficultés sont à l'étude, et arriveront un jour ou l'autre en MAJ gratuite.