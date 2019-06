FIFA 20 signe le retour de FIFA Street

Plutôt que d'en proposer un produit à part,aura la bonne idée d'intégrer directement le retour de la formule, renommée « Volta » et qui nous proposera la totale : mode histoire, ligue, personnalisation des avatars, multiples configurations (5V5, 4V4, 3V3), mode sans gardien et/ou sans murs, ainsi que plusieurs terrains.Le titre sortira le 27 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, mais également sur Switch sous le nom de « Legacy Collection » qui ironiquement ne vole pas son nom : l'hybride de Nintendo se contentera d'un « héritage » de l'édition 2019, elle-même héritée de l'édition 2018, sans son mode histoire, sans nouveautés importantes, sans mode Volta, mais juste avec une MAJ des effectifs. Bien évidemment, il va sans dire que cette édition coûtera 60 balles.