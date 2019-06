Deux petites vidéos pour le JO de Tokyo 2020

Sega publie deux nouvelles vidéos de sa future adaptation desavec l'ancien médaillé Takeshi Matsuda qui tente de montrer son skill en sessions « 100m Freestyle » et « 100m Track », soit deux des 16 épreuves que proposera le jeu à sa sortie le 24 juillet au Japon sur PS4 & Switch.L'occident devra en revanche attendre 2020 (également sur PC et One) pour goûter à ce titre qui proposera un mode JO (solo, deux en local, jusqu'à quatre en ligne), des épreuves avec classement online, et enfin divers sessions d'entraînement.