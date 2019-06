Daymare : 1998 redonne des nouvelles en vidéos

Davantage dans l'ombre de l'E3 et des gros AAA qui nous attendent, le petitprofite tout de même de cette période riche en actualité pour s'illustrer rapidement avec quatre vidéos de gameplay pour montrer certaines mécaniques du jeu, comme le système de hack.Pour rappel, si ce jeu vous rappelle un certain remake sorti en janvier, cela n'a rien d'une mauvaise comparaison puisque Invader Studios était celle qui avait démarré le projet fanmadeavant de se faire reprendre les droits par Capcom.en reprend les bases, notamment la vue et l'aspect survie (inventaire, munitions et sauvegardes limitées), avec trois personnages jouables, chacun ayant sa propre histoire.Sortie prévue cet été sur PC, puis plus tard sur PlayStation 4 et Xbox One.