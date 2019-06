Darksiders Genesis confirmé : trailer & visuels

Comme préalablement leaké, THQ Nordic avait bien undans les cartons et ce sera donc un spin-off qui scénaristiquement se déroulera avant les événements du tout premier épisode, prenant la forme de ce qui semble être un hack'n slash nous permettant d'incarner War et Strife face aux armées de Lucifer.Un premier trailer et des visuels sont disponibles pour ce titre qui arrivera cette année sur PC (dont Stadia), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.