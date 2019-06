Days Gone : un trailer pour le premier DLC

Ne demandez pas pourquoi mais c'est la branche allemande de PlayStation qui vient de livrer en premier le trailer de la future MAJ de, celle qui va apporter un peu de contenu pour ceux qui veulent retourner dessus, en attendant une éventuelle extension.Donc comme précédemment annoncé, nous aurons droit à de nouveaux défis (à moto mais aussi avec les hordes), des skins pour avoir l'impression de changer de personnage, mais aussi des modifications pour le HUD. Et si ce n'est pas indiqué, ce contenu devrait également inclure le fameux mode survie (plus difficile, pas de mode vision, pas de téléportation…) et de nouveaux trophées.Reste à en attendre la date précise, sachant que c'est logiquement pour ce mois-ci.