[Rappel] Direct Pokemon Epee et Bouclier à 15h00

Histoire d'éponger un peu le programme du Nintendo Direct de l'E3,prend de l'avance pour s'offrir sa propre présentation aujourd'hui même à 15h00 tapantes.L'occasion de ramasser de nouvelles informations et très probablement une date de sortie fixe (on peut parier sur novembre), en rappelant pour ceux qui n'ont pas suivi la dernière conférence que l'équivalent de la Banque Pokémon attendra début 2020 avec l'arrivée de l'application « Pokémon Home » qui globalisera votre liste d'ami et permettra des échanges sans passer par le jeu.