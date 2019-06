Digimon Story CS dépasse les 800.000 ventes + des nouvelles de Digimon Survive

Bon petit succès au regard de la franchise,a dépassé les 800.000 ventes depuis sa sortie sur PS4/Vita, même si Bandai Namco se garde bien de dire si ce chiffre inclus l'extension(c'est quand même probable). Ce dernier devrait d'ailleurs, selon certaines rumeurs, sortir prochainement sur Switch, et logiquement dans une version intégrant l'original comme ce fut le cas dans la version japonaise.Dans le même temps, on a enfin via une vidéo des nouvelles du très discret, prochain volet attendu cette fois sur la totalité des supports, et ouvrant une nouvelle branche parmi les adaptations puisque l'on parle d'un mélange entre le jeu d'aventure textuelle et le T-RPG.Le producteur Kazumasa Habu en profite pour rappeler qu'un nouveauest en développement, sans rien dire de plus pour l'instant.