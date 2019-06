[Rumeur] Le jeu Switch de Techland serait bien un portage de Call of Juarez : Gunslinger [Rumeur] Le jeu Switch de Techland serait bien un portage de Call of Juarez : Gunslinger

Déjà auteur de quelques leaks du coté de Techland (ça aide toujours quand on se situe dans le même pays), le site polonais Graczpospolita confirme ce à quoi l'on s'attendait déjà : le jeu Switch qui doit prochainement être annoncé serait bien un portage de Call of Juarez : Gunslinger, quatrième épisode de la série et celui qui l'a remise sur de très bons rails après l'immonde The Cartel.



Une fois encore, et à moins de s'attendre à un projet inédit, ce portage resterait le candidat idéal : le boss de Techland a déjà affirmé que son dernier moteur n'était pas compatible avec la Switch (ce qui du coup efface toute possibilité pour Dying Light), et le studio compte revenir un jour ou l'autre sur Call of Juarez après avoir réussi à racheter la totalité des droits à Ubisoft.



Selon les mêmes sources, ce portage/remaster (qui n'est pas forcément exclusif à la Switch d'ailleurs) ne devrait pas être annoncé à l'E3, Techland préférant profiter de l'événement pour se concentrer sur la communication de Dying Light 2.