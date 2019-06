Crackdown 3 : la nouvelle MAJ disponible

Microsoft a lancé hier la MAJ « Extra Edition » pourqui offre les premiers éléments d'importance attendus pour le suivi, dont le retour du mode « Keys of the City » qui vous place en God Mode pour juste pour éclater dans la campagne, aussi bien en solo qu'en coopération.En deuxième point, le mode PVP « Wrecking Zone » accueille maintenant un minimum d'intérêt dans sa progression avec l'ajout d'un système de niveaux (100 en tout) pour débloquer tout un tas de skins, avec en bonus une refonte de l'interface et six nouvelles compétences « Overdrive ».Concernant d'éventuelles nouvelles maps et modes de jeu, il faudra malheureusement repasser.