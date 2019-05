Le reboot de Modern Warfare se dévoile

C'est hier (durant un férié donc excusez du petit retard) que Activision s'est décidé à dévoiler le prochain cru deet comme les fuites l'attestaient, il s'agira bien d'une sorte de reboot dequi en prendra d'ailleurs le nom, sans numérotation.Du premier trailer et le communiqué qui va avec, il en ressort donc les points suivants :- Retour de la campagne solo- Moteur graphique amélioré (dont du RayTracing sur PC)- Confirmation d'un mode spécial coop ainsi que l'habituel multi- Fin du Season Pass : tout le suivi sera gratuit (cartes, modes…)- Une semaine d'exclusivité PlayStation pour les MAJ- Cross-play entre PC et consoles (pas plus de précisions)Activision rappelle que le jeu se montrera plus en détails dans la nuit du 11 au 12 juin, durant le Live E3 Coliseum.