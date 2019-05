Super Mario Maker 2 aura bien son multi local

La communication de Nintendo envers le multi deest des plus étranges, pour ne pas dire mauvaise. Et on parle bien du multi à 4 en local sur la même console qui n'a jamais été officiellement dans la présentation du Direct, laissant chacun craindre le pire, pour que finalement GameXplain débarque pour rassurer eux-mêmes les intéressés : oui, vous pourrez bien télécharger des niveaux et les pratiquer avec vos potes sur le même canapé et la même télé, avec en passant une compatibilité avec les manettes Pro si vous n'êtes pas fan des joycons.En revanche, n'oubliez pas qu'il ne sera pas possible de se rejoindre entre amis sur le online, dédié uniquement au matchmaking aléatoire aussi bien pour la coopération que la compétition. Du moins au lancement (28 juin).