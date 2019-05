Jump Force : d'autres DLC en préparation ?

Déjà accessible pour les possesseurs du Season Pass depuis la semaine dernière, les trois premiers persos DLC desont à présent accessibles à l'unité pour ceux qui ne sont intéressés que par l'un ou l'autre, à savoir Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh), All Might (My Hero Academia) et Biscuit Krueger (Hunter x Hunter).Rappelons que les six autres combattants non datés du pass seront :- Toushirou Hitsugaya (Bleach)- Gros Buu (DBZ)- Katsuki Bakugou (My Hero Academia)- Trafalgar Law (One Piece)- Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)- Madara Uchiha (Naruto)Mais ce n'est pas tout puisque certains malins ont commencé à fouiller plus en détails la data du jeu pour découvrir la présence d'animations en rapport avec certaines stars non présentes dans le jeu de base. Cela ne veut peut-être rien dire, mais ce genre de leak n'est pas une première et peut-être que Bandai Namco a de la suite dans les idées (du genre un Pass 2), surtout que le jeu est loin d'être un flop, particulièrement aux USA.Au cas où, les animations en question se rapportent à :- Franky (One Piece)- Coyote Starrk (Bleach)- Orochimaru (Naruto)- Koro Sensei (Assassination Classroom)- Ochacko Uraka (My Hero Academia)- Krillin (Dragon Ball)- Sairo (Kenshin)