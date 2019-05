198X : un trailer pour le prochain trip rétro

Ayant attiré l'œil des curieux sur Kickstarter avec l'équivalent de 63.000€ récoltés sur les 50.000 souhaités au départ,sera comme son nom l'indique plus ou moins une ôde à une époque bien éloignée, où l'on incarnera le simplement nommé « Kid », jeune garçon dans le tournant entre sa vie d'adolescent et le proche passage à l'âge adulte, perdant son temps à squatter les bornes d'arcade du coin et donc l'occasion pour le joueur de découvrir cinq jeux complets qui feront hommage à duet autreLe scénario se voudra néanmoins plus profond que ces quelques lignes et il faudra attendre le 20 juin pour vérifier cela sur PC & PS4, puis plus tard sur Xbox One et Nintendo Switch.