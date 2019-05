Un petit trailer pour Wolfenstein : Youngblood

Bethesda profite de l'annonce d'un partenariat avec NVIDIA pour nous refourguer un nouveau petit trailer pour, qui bénéficiera donc de la technologie RTX en plus d'être livré gratos pour tout achat d'une GeForce RTX de série 20.Sia vu la collaboration entre id Software et Avalanche, ce spin-off est lui produit entre MachineGames et Arkane Studios, le premier pour apporter son feeling des armes et ses habitudes dans la franchise (qui aura pour la première droit à un mode coop), tandis que le second exploitera son expérience pour proposer un level-design plus ouvert.On rappelle que dans les grandes lignes, cet épisode se situe 19 ans après les événements de, cette fois aux commandes des filles jumelles de Blazkowicz, et est donc la suite chronologique d'unpourtant pas encore annoncé.