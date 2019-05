[LEAK] Roller Champions : Ubisoft veut tenter sa chance dans le sport arcade

Rares sont les jeux Ubisoft à ne pas passer au préalable par la case du leak et c'est avec une certaine habitude que nous accueillons une nouvelle annonce avant l'heure :, une expérience sportive qui devrait être officialisée dans deux semaines lors de la conférence de l'éditeur.Vu les premiers visuels, on semble se diriger vers du Rollerball, à savoir plus globalement un concept résolument arcade et multijoueur, le genre de choses qui peut aussi bien percer pendant des années () que s'écrouler et devenir confidentiel en l'espace de quelques mois ().Pas de supports connus pour le moment mais on peut parier sur le fait que la totale sera servie.