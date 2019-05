Le premier tiers du Season Pass desera accessible dès demain, justement pour les possesseurs du Pass en question, tandis que ceux qui veulent procéder à l'achat individuel sont invités à patienter jusqu'à mardi prochain pour chopper Biscuit Krueger (Hunter x Hunter), Seto Kaiba (Yu-Gi-Oh) et All Might (My Hero Academia).Rappelons que les six autres combattants non datés du pass seront :- Toushirou Hitsugaya (Bleach)- Gros Buu (DBZ)- Katsuki Bakugou (My Hero Academia)- Trafalgar Law (One Piece)- Grimmjow Jaegerjaquez (Bleach)- Madara Uchiha (Naruto)