DC Universe Online sortira aussi sur Switch

Exclusif un temps au PC et aux consoles PlayStation, avec que la branche Sony Online ne fasse ses valises pour devenir Daybreak Game Company, le MMO F2Pa eu depuis le temps de faire son chemin vers la Xbox One, et on nous annonce qu'il en sera de même avec la Switch.Le studio déclare en effet que son titre arrivera sur l'hybride de Nintendo, profitant d'un certain manque de concurrence dans le genre, et ce dans le courant de l'été. Preuve avec ce premier trailer.